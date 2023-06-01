В Москве открылась специальная зона "Строительная площадка" в честь Дня защиты детей

В честь Всемирного Дня защиты детей на территории центра "Кидзания" в "Авиапарке" открылась специальная детская зона под названием "Строительная площадка". Ее запустила компания "Мосинжпроект".

Специально оборудованная площадка занимает целых три уровня, где дети могут попробовать себя в различных строительных профессиях. Кроме того, дети там могут познакомиться с различными строительными технологиями, а также узнать, как специалисты проводят работы на высоте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.