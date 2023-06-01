"Устроить ребенку праздник": какую выплату предлагают ввести в РФ ко Дню защиты детей

Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, устанавливающий ежегодную выплату ко Дню защиты детей. По задумке авторов, сумма поддержки будет равна 20% от прожиточного минимума. Претендовать на нее смогут семьи, в которых ребенку не больше 16 лет. Рассказываем подробности и выясняем, получит ли поддержку такое нововведение.



На радость детям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фракция ЛДПР готовит к внесению в нижнюю палату парламента законопроект, по которому с 2024 года предлагается установить в РФ выплату ко Дню защиты детей 1 июня. Она будет ежегодной и составит 20% от прожиточного минимума. Из расчетов на 2023 год – это 2,8 тысячи рублей. Предполагается, что выплату будут производить из федерального бюджета. Ее получателями станут родители, опекуны, усыновители и попечители детей в возрасте до 16 лет.

"Большинство родителей в этот день стараются порадовать своих детей, посещая с ними различные праздничные мероприятия, кафе и кинотеатры. Предусмотренная законопроектом небольшая выплата к Международному дню защиты детей позволит взрослым подарить детям еще один повод для радости и улыбки, а также станет еще одним напоминанием о необходимости соблюдения прав и законных интересов детей", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.





Ярослав Нилов депутат Госдумы, зампред фракции ЛДПР Во-первых, в стране сегодня очень серьезная демографическая яма. Эта ситуация длится не первый год, и, по прогнозам, Россия выйдет из нее еще очень не скоро. Поэтому задача государства – приложить все усилия, чтобы это исправить.

По мнению Нилова, именно от отношения властей к данной проблеме зависит, как долго она еще будет длиться. Депутат привел в пример Татарстан, где ежегодно семьям с детьми начисляют дополнительное пособие. "Поэтому мы посчитали правильным предложить дополнительную выплату в размере 20% от прожиточного минимума... Чтобы в этот день родители могли устроить ребенку праздник", – подытожил он.



Деньги нужны не всем?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала инициативу ежегодно ко Дню защиты детей выплачивать пособия всем семьям. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24. По словам парламентария, не все в стране нуждаются в таком виде помощи. "Я за то, чтобы помогать семьям с детьми, но помогать адресно, тем, кто нуждается в такой поддержке", – подчеркнула она.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Я категорически против не адресной поддержки. Было бы сейчас все замечательно, профицитный бюджет, и мы не знаем, куда пристроить деньги. Но у нас дефицитный бюджет и масса более значимых проблем, чем веерная раздача подарков.

По словам Бессараб, на сегодняшний день множество российских семей с детьми получают универсальное пособие в 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. Но есть и существенные проблемы, считает она. "Лишь 25% семей, получающих единое пособие в размере 100%, вышли из черты бедности, 75% семей, которые получает такое пособие, уровня безбедности не достигли. Если и принимать решения, то именно по этим 75%", – подытожила она.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина поддержала введение выплат к 1 июня. Она полагает, что такая поддержка не будет лишней для семей. "Государство должно выделять семьи, которые в нынешних непростых экономических условиях идут на рождение детей вне зависимости от уровня доходов. Поэтому такой законопроект заслуживает поддержки, лично я отношусь к нему положительно", – сказала она.

Вместе с тем парламентарий усомнилась в том, что такую инициативу поддержит Минфин.

