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01 февраля, 09:30

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Благотворительный день организуют на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

Благотворительный день организуют на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

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Благотворительный день организуют на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве". Он пройдет 8 февраля. Все деньги от продажи билетов и проката коньков в этот день направят в 4 благотворительных фонда.

Как ожидается, в акции примут участие около 15 тысяч человек. Чтобы к ней присоединиться, достаточно купить билет на каток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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