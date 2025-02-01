Благотворительный день организуют на катке ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве". Он пройдет 8 февраля. Все деньги от продажи билетов и проката коньков в этот день направят в 4 благотворительных фонда.

Как ожидается, в акции примут участие около 15 тысяч человек. Чтобы к ней присоединиться, достаточно купить билет на каток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.