В ЦБ заявили, что клиенты банков смогут ограничивать онлайн-операции

С 1 октября россияне смогут самостоятельно ограничивать онлайн-операции, в том числе онлайн-выдачу кредитов. Об этом сообщили в Центробанке. Кроме того, клиенты смогут устанавливать ограничения на размер одного перевода.

В ЦБ считают, что при запрете дистанционных операций мошенники не смогут оформить кредит или похитить деньги, даже если получат доступ к онлайн-банку. Это особенно актуально для пожилых людей, которых обманывают чаще всего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

