Проект "Зима в Москве" позволяет развиваться столичным предпринимателям

Проект "Зима в Москве" помогает развиваться столичному бизнесу. Предприниматели и компании становятся полноправными соавторами и участниками главного события сезона.

Вклад бизнесменов проявляется в украшении улиц, создании специальных зон на площадках, организации мероприятий. В ответ на это город разрабатывает программы поддержки бизнеса. Такое сотрудничество приносит пользу и экономике столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

