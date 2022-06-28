В столичных магазинах появилось вино в алюминиевых банках. Поставки продукта в такой упаковке увеличивает Европа из-за роста цен на стеклянные бутылки. Экономист Александр Быстров считает, что к таким мерам пришлось прибегнуть из-за санкций.

Производители же уверены, что алюминиевая банка не только дешевле, но и удобнее, экологичнее. При этом современные технологии позволяют сохранить качество молодого вина, которое не требует особой выдержки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

