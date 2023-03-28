Эксперты рассказали об аренде загородных домов на майские выходные

Москвичи начали планировать отдых на майские выходные и стали интересоваться арендой подмосковных дач. Как отмечают специалисты рынка недвижимости, на данный момент популярностью пользуются маленькие дома, рассчитанные на небольшую компанию.

Специалисты также отметили, что цена на аренду частного дома упала на 10–17%. Объем предложений увеличился на 20–30%.

Сколько стоит арендовать дачу на майские выходные или на все лето? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.