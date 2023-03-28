02:53Экономика
В России хотят ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В России хотят ввести ограничение на цены продуктов на железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также в портах и аэропортах. Соответствующий законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Об этом сообщает газета "Известия".
В пояснительной записке законопроекта отмечается, что на территории вокзалов, портов и аэропортов продовольственные товары продаются с существенной наценкой по сравнению с такими же товарами в других магазинах и торговых сетях.
При этом у пассажиров нет возможности купить эти товары в другом месте, в связи с чем они вынуждены принимать такую несправедливую ценовую политику и переплачивать.
По мнению экспертов, принятие законопроекта в нынешнем виде может привести к банкротству бизнеса на вокзалах и в аэропортах, который должен окупать дорогую аренду площадей на этих объектах.
Ранее сообщалось, что рисовая крупа в России может подорожать на 8–30% из-за снижения качества риса-сырца в связи с неблагоприятными погодными условиями в Краснодарском крае, где производится основная часть риса в РФ.
Однако вскоре после этого председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли Игорь Караваев сообщил, что российские сети розничной торговли принимают меры для сохранения комфортных цен на рис для потребителей.
До этого в Госдуме предложили наделить правительство РФ правом устанавливать предел розничных цен на отдельные товары.
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