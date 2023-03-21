Кабмин хотят наделить правом устанавливать предел розничных цен на отдельные товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Госдуме предложили наделить правительство РФ правом устанавливать предел розничных цен на отдельные товары. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР. Парламентарии разработали соответствующий законопроект и написали пояснительную записку. Об этом сообщает RT.

Действующие на сегодняшний день нормы устанавливают, что государство не может регулировать стоимость товаров. Цены свободно устанавливаются, ориентируясь на спрос и предложение. Исключениями являются цены на газ, электроэнергию, коммунальные тарифы и некоторые тарифы связи и общественного транспорта.

Депутаты предлагают наделить кабмин правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные непродовольственные товары. По их мнению, это позволит стабилизировать ситуацию на рынке.

Также отмечается, что у правительства уже есть полномочия по установке предельных цен на отдельные виды социально значимых продуктов на срок не более 90 дней.

Представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание на то, что есть непродовольственные товары, на которые тоже необходимо установить предельно допустимые розничные цены, чтобы предотвратить злоупотребление. Он указал на то, что резкий спрос уже не раз приводил к быстрому росту цен, однако существенных оснований для этого не было.

"Предлагаемые новеллы направлены прежде всего на преодоление так называемого фиаско рынка, когда субъекты экономической деятельности начинают действовать в ущерб общественным интересам", – объяснили парламентарии.

В таких ситуациях необходимо административное вмешательство. Оно позволит избавиться от негативных последствий для экономики.

Ранее Владимир Путин объяснил, что спад российской экономики прошлым летом был связан с санкционными мерами против РФ. Однако, по словам главы государства, уже с июля 2022 года наблюдался рост.

Он считает, что положительная динамика сохранится и во втором квартале текущего года произойдет заметное увеличение ВВП. По его мнению, экономика успешно справилась со всеми вызовами и перешла к росту.



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