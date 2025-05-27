В России могут ограничить число банковских карт на человека

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект, который ограничит количество банковских карт, оформляемых на одного человека. Если инициативу примут, уже осенью гражданин сможет иметь не более 20 карт и не больше 5 – в одном банке.

Мера направлена на борьбу с дропперами – людьми, оформляющими десятки счетов для последующего вывода похищенных средств. Авторы идеи уверены, что сокращение числа карт затруднит реализацию мошеннических схем.

По данным экспертов, под нововведения могут подпасть несколько сотен тысяч россиян. Однако банки оценивают долю таких клиентов как менее 0,5% от общего числа.

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