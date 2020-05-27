В России резко подорожала соль. Как сообщили в Росстате, стоимость килограмма в апреле увеличилась в среднем на треть.

Причем, цены растут и на импортную, и на отечественную соль. О том, с чем связано подорожание, и не пропадет ли соль из магазинов, – в эфире телеканала Москва 24.