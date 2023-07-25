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19:30

Экономика

Пошлины на импорт вина из недружественных стран вырастут почти в 1,5 раза

Пошлины на импорт вина из недружественных стран вырастут почти в 1,5 раза

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Пошлины на импорт вина в РФ вырастут. Правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

В ведомстве добавили, что решение принято как ответные меры на санкции. Российские производители активно наращивают поставки собственной продукции на внутренний рынок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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