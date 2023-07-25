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Следствие потребовало ареста главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"
Фото: телеграм-канал "112"
Следствие потребовало арестовать главного инженера компании, обслуживающей торговый центр "Времена года" в Москве, где в субботу, 22 июля, произошел прорыв трубы с кипятком, из-за которого погибли четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.
Отмечается, что в суд поступило ходатайство СК РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину. Его обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").
Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Позже Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.
В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Боткин был задержан 24 июля.
Главному инженеру ТЦ "Времена года" 25 июля изберут меру пресечения
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