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14:32

Происшествия

Следствие потребовало ареста главного инженера компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Фото: телеграм-канал "112"

Следствие потребовало арестовать главного инженера компании, обслуживающей торговый центр "Времена года" в Москве, где в субботу, 22 июля, произошел прорыв трубы с кипятком, из-за которого погибли четыре человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Отмечается, что в суд поступило ходатайство СК РФ по Москве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Боткину. Его обвиняют по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").

Прорыв горячей воды произошел утром 22 июля в гипермаркете "Глобус гурмэ", расположенном в ТЦ "Времена года". Позже Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек.

В экстренных службах рассказали, что все погибшие были сотрудниками гипермаркета "Глобус гурмэ". Боткин был задержан 24 июля.

Главному инженеру ТЦ "Времена года" 25 июля изберут меру пресечения

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