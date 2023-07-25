Зеленский назвал "неевропейским" возможное ограничение ЕС на экспорт зерна с Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал абсолютно недопустимым и "неевропейским" возможное продление ограничений ряда стран Евросоюза на импорт украинской сельхозпродукции после 15 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией, что 15 сентября – это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта <...>. Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений", – заявил он.

Украинский лидер отметил, что Европа может действовать рациональнее, чем просто закрывать границу для определенных товаров. По его словам, Киев проводит активную работу над поиском решения по данному вопросу.

В конце апреля Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией. Данные ограничения будут действовать до 15 сентября.

Однако впоследствии Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о продлении запрета на импорт украинского зерна с сохранением транзита. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что либо Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит ограничения после 15 сентября, либо Польша сделает это сама.

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