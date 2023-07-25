Эксперт оценил вероятность продовольственного кризиса

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Заявления американских аналитиков о надвигающемся мировом продовольственном кризисе на фоне неурожая, аномальной жары и выхода России из зерновой сделки – способ привлечь внимание. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута.

Он подчеркнул, что РФ не уходит с мирового рынка. Страна продолжает экспорт зерна, но уже только на своих условиях. Так, в июле Россия отгрузит рекордный объем в месяц по сравнению с прошлым годом.

По информации Корбута, у РФ около 100 покупателей пшеницы в мире. При этом она в основном поставлялась в Грецию и Италию, а не в страны-санкционеры.

"В Италию шла пшеница твердых сортов, она и в прошлом сезоне шла, и в этом будет идти. Они же соблюдают свои интересы достаточно четко. Поэтому здесь никаких ограничений нет", – поделился эксперт.

По мнению специалиста, глобальный продовольственный кризис точно наступил бы, если бы РФ ушла с мирового рынка.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что конец черноморской инициативы может привести к продовольственному кризису и новым волнам миграции. Он добавил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным вопрос возобновления зерновой сделки.

Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки 17 июля. В Кремле объяснили, что касающаяся Москвы часть договоренностей по сделке не была выполнена.

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