Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля

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Курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

По данным на 10:02 по московскому времени, доллар упал в цене на 56 копеек, достигнув значения в 89,95 рубля. В то же время евро подешевел на 81 копейку и торговался по 99,69 рубля. Китайская валюта торговалась по неизменной цене в 12,57 рубля за единицу.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что в ближайшее время американская валюта продолжит держаться на уровне 90 рублей за единицу. Ситуация, по его словам, остается стабильной. Особых скачков в стоимости доллара, вероятнее всего, не будет, предположил он.



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