Финский аутлет Zsar разорился из-за антироссийских санкций

Финский аутлет разорился из-за антироссийских санкций. Торговая деревня Zsar находилась недалеко от границы и была рассчитана на российских путешественников.

Zsar открыли в 2018 году. В магазинах были представлены международные бренды. Инвестиции оценивали почти в 40 миллионов евро. Сначала комплекс опустел из-за пандемии, а после закрытия финских границ для россиян – разорился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



