Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Экономика

Финский аутлет Zsar разорился из-за антироссийских санкций

Финский аутлет Zsar разорился из-за антироссийских санкций

"Время новых": упаковочная бумага O Paper Paper

Маск потерял за один день более 20 млрд долларов

Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с инвалидностью

"Время новых": солнцезащитный крем M.aklive

Глава МЧС поддержал возобновление регулярных проверок бизнеса

"Время новых": часовая мануфактура "Константин Чайкин"

"Актуальный репортаж": в СМИ сообщили новое название Domino's Pizza в РФ

Прием заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства стартовал в столице

Новости часа: ЦОДД спрогнозировал столичный трафик до 7 баллов вечером 14 июля

Финский аутлет разорился из-за антироссийских санкций. Торговая деревня Zsar находилась недалеко от границы и была рассчитана на российских путешественников.

Zsar открыли в 2018 году. В магазинах были представлены международные бренды. Инвестиции оценивали почти в 40 миллионов евро. Сначала комплекс опустел из-за пандемии, а после закрытия финских границ для россиян – разорился. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономиказа рубежомвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика