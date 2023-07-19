Глава МЧС РФ прокомментировал возобновление регулярных проверок бизнеса

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В МЧС РФ поддержали возобновление регулярных проверок бизнеса сотрудниками ведомства, несмотря на действующий мораторий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

"Доверяй, но проверяй", – подчеркнул он в ходе правчаса в Совфеде.

Ранее Владимир Путин заявил, что бизнес, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, вообще не нужно проверять. Кроме того, президент предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.

Позже генеральный прокурор РФ Игорь Краснов уточнил, что совсем отказаться от проверок бизнеса невозможно. Однако, подчеркнул он, в этой сфере необходимо смещать вектор в сторону профилактики нарушений.

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