Не связанный с опасными сферами бизнес не нужно проверять – Путин

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Бизнес, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, вообще не нужно подвергать проверкам, заявил президент России Владимир Путин.

"Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять. Ни в плановом порядке, ни во внеплановом достаточно профилактических мероприятий", – сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям. По его словам, необходимо пойти навстречу российским предпринимателям в условиях, "когда нарушение обязательств со стороны западный контрагентов стало привычной практикой".

При этом Путин добавил, что штрафы уже были уменьшены, но в данный момент было принято решение полностью убрать их в случае внешних недружественных действий.

Кроме того, как уточнил президент РФ, в стране планируется упростить открытие счетов в банке для зарубежных компаний. Путин подчеркнул, что добавил, что примерно 80% расчетов с Китаем РФ проводит в рублях и юанях, а со странами из Евразийского экономического союза около 90% сделок совершается в рублях.

Путин даст оценку российской экономике и очертит ее перспективы на ПМЭФ