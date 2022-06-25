Москвичи скупают товары ушедших брендов на маркеплейсах, хотя и говорят, что ассортимент уже сократился.

26 июня – последний день работы сети "Декатлон". СМИ утверждают, что ретейлер, которому принадлежат еще "Ашан" и "Леруа Мерлен", берет паузу, пока не наладятся поставки. Что будет с другими зарубежными брендами? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.