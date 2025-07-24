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24 июля, 15:30

Экономика

Эксперт рассказал, как закрытие алкомаркетов и ПВЗ в жилых домах повлияет на экономику РФ

Эксперт рассказал, как закрытие алкомаркетов и ПВЗ в жилых домах повлияет на экономику РФ

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В Госдуме считают, что в жилых домах не должно быть алкомаркетов, а в Совете Федерации предложили запретить пункты выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах.

Экономический обозреватель Константин Цыганков заявил, что эти запреты в случае их принятия нанесут вред российской экономике. Дело в том, что на онлайн-торговлю приходится примерно 4,5% от всего ВВП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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