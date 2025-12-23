Предприниматели и компании могут записаться к нотариусу через "Госуслуги"

Теперь записаться к нотариусу через "Госуслуги" могут не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели и юридические лица. Это нововведение позволяет решать через портал более 100 различных нотариальных вопросов.

С декабря добавлено еще 38 новых сценариев, включая внесение средств на депозит нотариуса для обеспечения исполнения обязательств и расчетов по сделкам, а также оформление договоров поручительства и другие услуги.

