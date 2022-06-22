Новости последнего часа: Совфед одобрил закон о параллельном импорте в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Совет Федерации одобрил закон о легализации параллельного импорта товаров в России. Документ был инициирован правительством РФ.

Москвичи могут предложить новые маршруты для электробусов. Об этом сообщили в мэрии.

Проезд для детей до семи лет в поездах ЦППК, "Аэроэкспрессе" и в электричках стал бесплатным. Об этом заявил Дептранс.