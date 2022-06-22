Доллар и евро опустились на Мосбирже до значений 2015 года

На Мосбирже доллар и евро опускались ниже показателей семилетней давности. Эксперты говорят о переукреплении российской валюты.

О том, чем грозит такой уверенный рост рубля, какой курс аналитики считают оптимальным и не пора ли россиянам скупать доллары и евро, – в эфире телеканала Москва 24.

