22 апреля, 07:30Экономика
Минпромторг разработал порядок выплаты техсбора для продавцов электроники
Минпромторг разработал порядок выплаты технологического сбора для производителей и поставщиков электронной продукции. Платеж составит 250 рублей на смартфон и 500 рублей на ноутбук.
Сбор обязаны платить компании, которые производят или завозят технику в Россию. Полученные средства направят на развитие отечественной отрасли. Введение этой меры приведет к росту стоимости смартфонов и ноутбуков.
