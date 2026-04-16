16 апреля, 15:30Экономика
"Деньги 24": ретейлеры просят ускорить введение 22% НДС на зарубежные онлайн-покупки
Крупнейшие торговые сети обратились к правительству с просьбой ужесточить регулирование трансграничной онлайн‑торговли. Ретейлеры предлагают как можно скорее ввести налог в размере 22% на иностранные товары, которые россияне заказывают на маркетплейсах.
Кроме того, они настаивают на обнулении действующего порога беспошлинного ввоза, сейчас он составляет 200 евро.
Об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Константин Цыганков.