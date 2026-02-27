27 февраля, 09:30Экономика
Россиянам рассказали об инструментах для инвестиций в 2026 году
Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, куда россияне могут инвестировать свои средства в 2026 году.
По его словам, деньги можно вкладывать в ценные бумаги. Однако перед этим нужно изучить, что такое акции, облигации и инвестиционные фонды. Для начинающих инвесторов лучшая стратегия – это диверсификация, то есть вложение денег в различные классы активов.
