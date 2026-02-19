Форма поиска по сайту

19 февраля, 07:30

Безопасность

Платежным агентам банков запретят доступ к персональным данным россиян

Псевдотренеры по горным лыжам активизировались на Красной Поляне

Подставные попутчики стали обманывать водителей в Подмосковье

Москвичам посоветовали не использовать хештег "отпуск 2026" в соцсетях

"Московский патруль": бойцы Росгвардии провели учения к 10-летию ведомства

Водителей Подмосковья предупредили о вымогателях под видом попутчиков

Специалисты предупредили россиян об угрозе кибератак с помощью данных из соцсетей

Стиральная машина может ударить током при отсутствии заземления

Спасатели напомнили о правилах безопасности во время оттепели

Мошенники стали просить россиян оставлять деньги в почтовых ящиках

Платежным агентам банков запретят доступ к персональным данным россиян. Поправки вносят в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как правило, платежные агенты выступают посредниками между финансовыми организациями и клиентами. Они помогают принимать платежи через терминалы и онлайн-сервисы. Проверки установили, что были случаи, когда агенты незаконно использовали персональные данные клиентов. Например, открывали без их ведома электронные кошельки, которые злоумышленники затем использовали в своих целях – обналичивали преступные доходы и совершали расчеты с теневым бизнесом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

