Платежным агентам банков запретят доступ к персональным данным россиян. Поправки вносят в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как правило, платежные агенты выступают посредниками между финансовыми организациями и клиентами. Они помогают принимать платежи через терминалы и онлайн-сервисы. Проверки установили, что были случаи, когда агенты незаконно использовали персональные данные клиентов. Например, открывали без их ведома электронные кошельки, которые злоумышленники затем использовали в своих целях – обналичивали преступные доходы и совершали расчеты с теневым бизнесом.

