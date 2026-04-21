"Деньги 24": импортные товары на маркетплейсах резко не подорожают после введения НДС

Импортные товары на маркетплейсах не станут резко дорожать после введения на них НДС. Льготный НДС для иностранных социальных товаров составит 3% в 2027 году, 6% – в 2028-м и 10% – в 2029-м.

К социальным товарам относятся продукты питания, детские товары, книжная продукция, медицинские изделия и периодические издания. АКОРТ предложил ввести НДС 22% на онлайн-заказы из-за рубежа с 2027 года и обнулить порог беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые через маркетплейсы.

