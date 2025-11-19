В России начнут маркировать мясные изделия и полуфабрикаты

В России планируется провести эксперимент по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженных продуктов с помощью системы "Честный знак".

Пилотный проект стартует с 24 ноября и продлится до конца февраля 2026 года. В эксперименте могут принять участие производители, импортеры и продавцы. Это добровольно и бесплатно. Маркировка поможет бороться с незаконным оборотом продукции и защитить права потребителей.

Аналогичный эксперимент уже проводится с маркировкой бакалейной продукции. Он тоже продлится до конца зимы.

