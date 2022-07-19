Ретейлер H&M решил окончательно покинуть рынок РФ

H&M решила окончательно покинуть российский рынок. Компания объяснила свое решение текущими операционными проблемами и непредсказуемостью будущего.

Кому могут достаться магазины шведского бренда? Когда планируется финальная распродажа? И можно ли сейчас купить продукцию H&M в российских интернет-магазинах?

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