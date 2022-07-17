Компания Hortex покидает российский рынок

Польский производитель замороженных овощей и фруктов Hortex продал бизнес в РФ российскому поставщику рыбы "Агама". А крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять продукцию в Россию.

Что будет с рынком замороженных овощей? И придется ли россиянам попрощаться с картофелем фри? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

