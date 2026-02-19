Пищевое производство стало одним из ведущих направлений промышленности Москвы

В Москве пищевое производство стало одним из ведущих направлений промышленности. Сейчас в городе работают уже больше 350 таких предприятий. Они активно наращивают мощности и внедряют современные биотехнологии.

Ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" Варужан Саркисян отметил, что пищевые биотехнологии позволяют получать направленно целевой продукт. Перспективным направлением в России является развитие технологического суверенитета и лидерства.

