Компании стали переводить свои названия на русский

"Билетики", "Ягодки" и прочие непривычные названия компаний увидели российские пользователи. Правда, акция по русификации была недолгой. Как правило, на следующий день все становилось на свои места. Например, "Ягодки" превратились обратно в Wildberries.

Что это за игры и обяжут ли российские компании всерьез переводить названия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.