Засуха в Европе продолжилась

С дождями, которые сбили высокую температуру, повезло только Франции. Остальной Европе погода не дает остыть, угрожая при этом подорвать экономику.

Какие проблемы из-за засухи уже есть? Что с ценами на продукты и электричество? И какие санкции европейцы готовятся отменить в отношении России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.