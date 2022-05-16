Эксперты рассказали, каких значений может достичь курс доллара и евро

Рубль продолжает укрепляться. В данный момент он стоит на 11% дороже, чем в начале года. А агентство Bloomberg назвало рубль лучшей мировой валютой в 2022 году.

С чем экономисты связывают эту тенденцию? Каких значений может достичь курс? И стоит ли сейчас покупать доллары и евро?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.