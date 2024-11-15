Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 ноября, 07:45

Экономика

Производство машин и оборудования в Москве выросло почти на четверть

Производство машин и оборудования в Москве выросло почти на четверть

"Деньги 24": чем официальная инфляция отличается от личной

Новости часа: москвичи определят лучший объект реставрации 2024 года – Сергей Собянин

Курс доллара преодолел отметку в 100 рублей

Новости часа: москвичи определят лучший объект реставрации 2024 года – Сергей Собянин

Спрос на новостройки в Москве упал на 40%

Мосгордума приняла закон о бюджете столицы на 2025–2027 годы

В Госдуме предложили ввести обязательный тест на финансовую грамотность

Новости часа: в программу реновации включены 22 новые площадки

Столичный парламент принял закон о бюджете Москвы

Производство машин и оборудования в Москве выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидерами стали предприятия, выпускающие станки, холодильники, конвейеры, вентиляторы и лифты.

На 24% вырос объем отгрузки машиностроительной отрасли. Это подтверждает тот факт, что рынки освободились и московские производители активно начали в них внедряться и занимать ниши, освободившиеся после ухода западных конкурентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАлексей Марачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика