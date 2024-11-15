Производство машин и оборудования в Москве выросло почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидерами стали предприятия, выпускающие станки, холодильники, конвейеры, вентиляторы и лифты.

На 24% вырос объем отгрузки машиностроительной отрасли. Это подтверждает тот факт, что рынки освободились и московские производители активно начали в них внедряться и занимать ниши, освободившиеся после ухода западных конкурентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.