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Новости

13 ноября, 22:30

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Новости часа: этой зимой веранды в Москве продолжат работу в холодное время года

Новости часа: этой зимой веранды в Москве продолжат работу в холодное время года

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что летние веранды продолжат работу зимой.

Число занимающихся в школьных театральных кружках в Москве за год увеличилось на 11%, о чем рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

На фестивале циркового искусства проходят мастер-классы по жонглированию, клоунаде и живописи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда.

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