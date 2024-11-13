Новости часа: этой зимой веранды в Москве продолжат работу в холодное время года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что летние веранды продолжат работу зимой.

Число занимающихся в школьных театральных кружках в Москве за год увеличилось на 11%, о чем рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

На фестивале циркового искусства проходят мастер-классы по жонглированию, клоунаде и живописи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда.

