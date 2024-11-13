Новости часа: два логистических комплекса построят в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два логистических комплекса появятся в ТиНАО площадью более 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Второй отборочный этап проекта "Музыка в метро" начнется в Москве 25 ноября, сообщил столичный Дептранс.

В столице стартовал открытый инклюзивный фестиваль "Социоцирк", сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

