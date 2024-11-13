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Новости

13 ноября, 23:55

Город

Новости часа: два логистических комплекса построят в ТиНАО

Новости часа: два логистических комплекса построят в ТиНАО

В районе Люблино была замечена снегурочка

Новости часа: этой зимой веранды в Москве продолжат работу в холодное время года

Новости часа: мэр Москвы принял решение о реорганизации трех участков по программе КРТ

Мэр Москвы открыл уникальную инновационную школу в "Сколкове"

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В Московском зоопарке у гиены начали резаться зубы

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Новости часа: Собянин принял решение о возможности оставлять сезонные веранды на зиму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два логистических комплекса появятся в ТиНАО площадью более 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Второй отборочный этап проекта "Музыка в метро" начнется в Москве 25 ноября, сообщил столичный Дептранс.

В столице стартовал открытый инклюзивный фестиваль "Социоцирк", сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

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