14 ноября, 13:00Транспорт
Режим работы изменится у вестибюля станции "Белорусская" Кольцевой линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вестибюль № 1 станции "Белорусская" Кольцевой линии метро будет работать только на выход, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. Они начнут действовать с 22:00 15 ноября и продлятся до 17 ноября.
Для входа на Кольцевую линию пассажирам рекомендуется пользоваться выходами № 2–3 или пересадкой с Замоскворецкой линии.
Ранее выход со станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена частично закрыли на ремонт. Ограничения будут действовать до 15 декабря.
Узнать о ремонтах в метро пассажиры могут в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте.
Сергей Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро