Режим работы изменится у вестибюля станции "Белорусская" Кольцевой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вестибюль № 1 станции "Белорусская" Кольцевой линии метро будет работать только на выход, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ограничения связаны с ремонтом эскалатора. Они начнут действовать с 22:00 15 ноября и продлятся до 17 ноября.

Для входа на Кольцевую линию пассажирам рекомендуется пользоваться выходами № 2–3 или пересадкой с Замоскворецкой линии.

Ранее выход со станции "Сокольники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена частично закрыли на ремонт. Ограничения будут действовать до 15 декабря.

Узнать о ремонтах в метро пассажиры могут в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте.

