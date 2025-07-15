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15 июля, 16:15

Экономика

Рынок новостроек просел почти на 40% после отмены льготной ипотеки

Рынок новостроек просел почти на 40% после отмены льготной ипотеки

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После отмены льготной ипотеки в 2024 году спрос на новостройки в России снизился почти на 40%. Рыночные ипотечные ставки остаются высокими, а "Семейная ипотека" перестроилась, что повлияло на поведение покупателей.

По данным аналитиков, в июле 2024 года продажи квартир в новостройках по стране сократились на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Москве падение составило 31%, в Подмосковье – 36%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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