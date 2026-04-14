РЖД продают Рижский вокзал за 4 миллиарда рублей

РЖД продают Рижский вокзал. Компания оценила его в 4 миллиарда рублей, и в ходе торгов цена еще может измениться. Аукцион должен был стартовать уже 15 апреля, но его перенесли. Теперь заявки принимаются до 20 апреля, а результаты торгов станут известны 29 апреля.

Общая площадь выставленной территории составляет почти 8 тысяч квадратных метров. Кроме того, будущий покупатель получит земельный участок площадью 13 тысяч квадратных метров.

