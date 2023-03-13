Три банка прекратили свою деятельность в США

Три банка закрылись в США. Банкротами объявлены организации, которые работали со стартапами и криптовалютой.

В Нью-Йорке прекратил деятельность Signature Bank. Размер его активов в 2022 году оценивали в 110 миллиардов долларов. Ранее финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank – это 16-й по величине банк в США. Основная часть его клиентов – стартаперы.

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