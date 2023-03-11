Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Экономика

Zara, Bershka и Pull&Bear вернутся в Россию

Zara, Bershka и Pull&Bear вернутся в Россию

СДЭК организовал доставку товаров Decathlon из-за границы

СДЭК запустил доставку товаров Decathlon из-за рубежа

СДЭК запустил доставку товаров Decathlon из-за границы

Новости часа: в районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков

СДЭК запустил доставку товаров Decathlon из-за границы

Магазины Bershka вновь откроются в России уже в апреле

Gloria Jeans откроется на месте флагманского H&M на Тверской улице в Москве

Маркетплейсы в РФ могут обязать проверять продавцов и товары – СМИ

Новости часа: консультации по зерновой сделке с участием ООН и РФ пройдут в Женеве

Zara, Bershka и Pull&Bear возвращаются в Россию. Однако, как рассказали в Союзе торговых центров, россиянам придется привыкать к новым вывескам.

Так, Zara может превратиться в Maag, Bershka – в Ecru, а Pull&Bear – в DUB. При этом цены и ассортимент обещают оставить на прежнем уровне.

Владелец брендов, испанская компания Inditex, еще осенью договрилась о продаже бизнеса в России ливанскому холдингу. Ожидается, что одежду и аксессуары будут производить на заводах в Турции и Китае при участии специалистов Inditex.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика