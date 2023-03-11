Zara, Bershka и Pull&Bear вернутся в Россию

Zara, Bershka и Pull&Bear возвращаются в Россию. Однако, как рассказали в Союзе торговых центров, россиянам придется привыкать к новым вывескам.

Так, Zara может превратиться в Maag, Bershka – в Ecru, а Pull&Bear – в DUB. При этом цены и ассортимент обещают оставить на прежнем уровне.

Владелец брендов, испанская компания Inditex, еще осенью договрилась о продаже бизнеса в России ливанскому холдингу. Ожидается, что одежду и аксессуары будут производить на заводах в Турции и Китае при участии специалистов Inditex.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

