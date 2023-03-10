Gloria Jeans откроется на месте флагманского H&M на Тверской улице в Москве

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Магазин отечественного бренда одежды Gloria Jeans откроется на месте H&M на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Российский бренд может занять трехэтажное помещение площадью 4,7 тысячи квадратных метров уже этой весной.

Отмечается, что в Gloria Jeans еще в декабре прошлого года объявили об открытии восьми своих магазинов в местах, где раньше располагались H&M. Они появились в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и других городах. В компании потом утверждали, что показатели в новых точках уже в первые дни превзошли изначальные ожидания.

Шведский бренд одежды H&M объявил о своем решении уйти с российского рынка 18 июля 2022 года. В компании объяснили это "операционными проблемами и непредсказуемым будущим".

Позже магазины сети временно открылись для реализации оставшихся товаров. Полностью они перестали работать в конце осени прошлого года.



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