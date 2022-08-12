Продавец одежды Crockid займет часть точек британской сети Mothercare в РФ

Российский продавец одежды Crockid займет часть точек британской сети Mothercare. Договоренности заключены уже по двум объектам. По остальным точкам пока переговоры продолжились.

Всего же, по данным 2ГИС, в сеть Mothercare в России входит 57 магазинов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.