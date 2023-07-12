Новости часа: Минпромторг предложил установить квоту для товаров на "российской полке"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпромторг предлагает выделить квоту до 50% для товаров на "российской полке". Рынку полагается давать не менее 180 дней с момента введения квоты на адаптацию. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Пять маршрутов на северо-западе Москвы перевели с автобусов на электробусы. Об этом рассказали в префектуре округа.

Штурмовые группы ВС России ведут разведку на островах в районе Антоновского моста. Таковы данные Минобороны РФ.