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Новости часа: Минпромторг предложил установить квоту для товаров на "российской полке"

Новости часа: Минпромторг предложил установить квоту для товаров на "российской полке"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минпромторг предлагает выделить квоту до 50% для товаров на "российской полке". Рынку полагается давать не менее 180 дней с момента введения квоты на адаптацию. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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