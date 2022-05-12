В Турции начали блокировать карты "Мир". С проблемами столкнулись и пользователи некоторых интернет-сервисов республики. В Москве около офиса компании "Турецкие авиалинии" весь день были огромные очереди.

Многие не смогли купить билеты онлайн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.