Эксперт оценил ситуацию с уходом Shell из России

"ЛУКОЙЛ" приобретет АЗС Shell и маслозавод в Торжке. Сегодня в компании заявили, что сообщение подписано.

Экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митраховичем прокомментировал эту ситуацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.