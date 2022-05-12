The Walt Disney потеряла 195 млн долларов из-за обесценивания нематериальных активов в РФ

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В The Walt Disney оценили ущерб после прекращения вещания одноименного канала в России. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчет компании.

"Компания зафиксировала расходы на общую сумму 195 миллионов долларов из-за того, что нематериальный актив, связанный с каналом Disney в России, обесценился", – говорится в сообщении.

В начале марта The Walt Disney Company приостановила поставки своих фильмов в кинотеатры России. В компании такое решение связали со специальной военной операцией на Украине.

Позже The Walt Disney Company объявила о приостановке деятельности по производству новой продукции, лицензированию и круизной линии Disney Cruise Line в России. Сообщалось, что решение затронет и журнал National Geographic.

